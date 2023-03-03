Новости Эстонии
03.03.2023, 12:32

Кандидат от EKRE назвал войну в Украине „не захватнической“ и обвинил во всем „западные корпорации“. Партия от его мнения открещивается

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ФОТО: Kuvatõmmis videost | Delfi Meedia

В социальных сетях распространятся видео, где баллотирующийся в Рийгикогу в рядах EKRE Элвис Брауэр говорит о том, что война в Украине — не захватническая и что речь идет о нейтральной территории, на которой сейчас строится новая экономическая среда. Вице-председатель EKRE Хенн Пыллуаас сказал, что это не позиция партии, и если Брауэр действительно так говорил, то нужно принять меры.

„Война ведется на нейтральной территории. Любой, кто хоть немного разбирается в военном деле, изучает военную литературу или историю, или хотя бы просто размышляет дома о том, что такое захватническая война [понимает это]. Если бы Россия вела захватническую войну, то эта война давно бы закончилась“, — сказал Брауэр в видео.

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