Осторожно! В Эстонии распространяется новый вид мошенничества

„В этом году уже было несколько случаев, когда клиент приходил в отделение банка с намерением снять неожиданно большую сумму наличных“, – говорит руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс. Поскольку количество различных видов мошенничества в последние годы возросло, такое поведение всегда заставляет насторожиться опытного сотрудника банка“. После опроса выясняется, что клиент был втянут в аферу.



„В случае с этим конкретным видом мошенничества клиенту говорят, что проводится полицейская операция по выявлению внутрибанковского мошенничества и коррумпированных сотрудников. Затем клиента просят прийти в отделение банка, чтобы снять большую сумму наличных“, – говорит Раагметс. Также на этой неделе в Swedbank обратился клиент, ставший жертвой аналогичного мошенничества. „Наши сотрудники по обслуживанию клиентов делают всё возможное, чтобы предотвратить мошенничество и выявить потенциальных жертв, но мы также просим и самих людей быть бдительными“, – добавила она.



В случае банковского мошенничества или других телефонных или инвестиционных афер, главная цель мошенника – получить аутентификационные данные человека. „Сотрудник банка никогда не будет спрашивать PIN-код по телефону, – подчеркнула Раагметс. PIN1 используется для идентификации личности, а PIN2 эквивалентен подписи“. Точно так же, как Вы никогда не подписываете документ, не прочитав его, Вы никогда не должны сообщать кому-либо свой код PIN2“. Мы также напоминаем, что при входе в онлайн-банк, Вас никогда не попросят ввести цифровую подпись то есть PIN2“, – добавила она.



Руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин, добавил, что полиция не проводит подобных операций по поимке банковских служащих, не спрашивает ни у кого пароли и тем более не просит людей снимать наличные с банковских счетов. „Под этим предлогом мошенники пытаются обманом выманить у людей деньги. Полиции известно о шести подобных случаях, в пяти из которых люди потеряли деньги из-за мошенников. Их общий ущерб составляет почти 93 000 евро. Важно понять, что этим занимаются только мошенники, а финансовые учреждения и другие компании не проверяют таким образом надёжность своих сотрудников“, – подчеркнул полицейский.



Самым распространённым видом обмана в прошлом году были звонки мошенников, которые выдавали себя за сотрудника банка, полицейского или ассистента компании Google с целью получить учётные данные жертвы. Банковское мошенничество также включало сообщения-приманки и электронные письма, рассылаемые мошенниками от имени банков или других учреждений. Письма сопровождались ссылкой, которая вела на страницу, якобы принадлежащую банку или учреждению, где предлагалось войти в аккаунт или ввести данные своей кредитной карточки В действительности эта ссылка открывает страницу мошеннического сайта.



Инвестиционное мошенничество встречается примерно в два раза реже, чем банковское, но потери от него значительно выше. „Первое, что Вы должны сделать при любом инвестиционном предложении, – проверить бэкграунд звонящего. Если предлагаемый доход от инвестиций кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, скорее всего, речь идёт именно о мошеннической схеме. В любом случае, мы рекомендуем начинать инвестирование с Вашего домашнего банка, где Вы сможете безопасно получить необходимые начальные знания и советы“, – добавил он.



Если Вы стали жертвой мошенничества, как можно скорее сообщите об этом в банк и в полицию. Тогда у Вас будет больше шансов вернуть свои деньги. Даже если Вы не стали жертвой мошенничества, сообщите о попытке мошенничества в полицию. Это поможет предотвратить дальнейшее распространение таких схем.