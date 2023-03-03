ЧП и криминал
03.03.2023, 11:14

ФОТО | Этот мужчина уклоняется от наказания. Полиция просит помощи

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ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках мужчины, который уклоняется от исполнения решения суда.

Полиция разыскивает Авеля Палия, который уклоняется от исполнения судебного решения, по которому он должен отбывать наказание в Таллиннской тюрьме за различные кражи. В настоящее время Авель может находиться в Южной Эстонии, в частности, недалеко от Ряпина.

Полиция просит всех, кто видел Авеля или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.

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