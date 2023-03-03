ФОТО | ЧЕ в Стамбуле: Ыильме Выро повторила рекорд Эстонии в полуфинальном забеге

27-летняя Выро стартовал в третьем забеге и пересекла финишную черту третьей. Она пробежала за 7,31, улучшив свой личный рекорд на одну сотую. В полуфинал вышли четыре лучших из пяти забегов и четыре так называемых счастливчика-неудачника.

В полуфинале Выро заняла третье место в своем забеге, пробежав за 7,29, повторив рекорд Эстонии и заняла 12-е место.

До забага:

27-летняя Выро стартует в третьем забеге на седьмой дорожке. В полуфинал выходят четыре лучших спортсмена из каждого забега и, кроме того, четыре спортсмена с лучшим временем после пяти заездов. Таким образом, из 37 спортсменов в полуфинал выходят 24 спортсмена. В сравнении лучших спринтеров этого сезона Выро ​​занимает 25-26 место. Дойти до полуфинала будет сложно, но все возможно.

Шесть спортсменов представляют сборную Эстонии в Стамбуле. В субботу Карл Эрик Назаров стартует в мужском беге на 60 м. Соревнования по семиборью также начнутся в субботу, в них примут участие Майсель Уибо, Ханс-Кристиан Хаузенберг и Ристо Лиллеметс.

На проходящем в Стамбуле чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях прыгунья в высоту Кармен Бруус, к сожалению, не смогла пройти квалификацию.

18-летняя Бруус улучшила свой лучший результат сезона на один сантиметр в квалификации, но высота 1,87 м, которую она преодолела с третьей попытке, не позволила ей пробиться в финал. У Кармен Бруус итоговое 12-е место.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.