Новости Эстонии
04.03.2023, 07:24

Дезинформация в TikTok: пророссийски настроенное движение производит прокремлевский контент

 (7)

По сравнению с другими партиями движение „Koos/Вместе“ активно действует в социальной сети TikTok, выкладывая большое количество неверной, но очень привлекательной и доступной информации, пишет издание Eesti Ekspress.

В марте прошлого года компания NewsGuard, которая следит за надежностью новостных каналов в интернете, провела расследование, в ходе которого выяснилось, что как только в сети TikTok появляется новая учетная запись, как уже через несколько минут после регистрации в приложении в ней могут быть показаны ложные сведения о войне в Украине.

Как показало расследование, в результате поиска, например по темам „Украина“ или „Донбасс“, первые 20 видеороликов содержали ложные или вводящие в заблуждение утверждения.

Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии