Международная следственная группа обнаружила в Херсоне 20 пыточных тюрем, организованных Россией

Эксперты утверждают, что собрали свидетельства более тысячи местных жителей, прошедших через эти тюрьмы. „Камеры массовых пыток, финансируемые российским государством, не случайны, а являются частью тщательно продуманного плана с четкой целью уничтожить украинскую национальную и культурную идентичность“, — заявил The Guardian британский адвокат Уэйн Джордаш, возглавляющий группу.

Некоторые из этих тюрем управлялись российскими военными или сотрудниками ФСБ, за другие отвечали коллаборанты из Херсонской области или самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказал он в беседе с „Важными историями“. Среди тех, кто принимал участие в управлении тюрьмами, был и глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. „Мы точно не знаем, какая у него была роль, но он участвовал в управлении этой системой“, — заявил Джордаш.

В тюрьмы в первую очередь попадали люди, имевшие отношение к украинским государственным органам или гражданскому обществу — активисты, журналисты, госслужащие и учителя. Некоторых выборочно задерживали прямо на улице, находя „проукраинские“ материалы в их телефонах.

В пыточных камерах людей избивали, били электрическим током, опускали голову в воду, не давая дышать, рассказали юристы. Также задержанных заставляли учить и декламировать пророссийские лозунги, стихи и песни.

Херсон находился в российской оккупации восемь месяцев, со 2 марта по 11 ноября 2022 года. За это время в городе пропали без вести около 400 жителей.