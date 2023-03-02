ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (372-й день) | Мужчину из Тульской области, задержанного за антивоенный рисунок дочери, отправили под домашний арест

Украинская противовоздушная оборона сбивает 80 процентов российских ракет, заявил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев. „В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и равняется 80 процентам. И даже больше в отдельных случаях. Наши бойцы противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными“.

Словакия рассматривает возможность передать Украине 10 из своих 11 самолетов МиГ-29 советского производства (11-й предполагается отправить в музей). Об этом министр обороны страны Ярослав Надь сообщил агентству AP, указав: „Мы больше никогда не будем использовать МиГи, они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти жизни“. Окончательное решение ожидается в ближайшие дни или недели. Если оно будет принято, то Словакия станет первой из стран НАТО, которая передаст Киеву самолеты.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц решительно отверг требования о переговорах с президентом России Владимиром Путиным об установлении мира в Украине. „Когда к горлу приставлен нож, переговоры не ведутся - разве только о собственном порабощении“, - сказал Шольц, выступая в германском бундестаге с правительственным заявлением, посвященным годовщине российского вооруженного вторжения в Украину. „Мир не может быть заключен за спиной Украины. Мы знаем, какая судьба ждет украинцев под российской оккупацией. Стремление к миру не означает порабощение более крупным соседом. Если Украина перестанет обороняться, то будет не мир, а конец Украины“, - подчеркнул канцлер. „Стремиться к миру означает и четко противостоять агрессии. Это именно то, что и делают более 40 миллионов украинцев уже более года. Это то, что делаем и мы, оказывая поддержку Украине ровно столько, сколько потребуется“, - указал глава правительства ФРГ.