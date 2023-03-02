ВИДЕО | „Левадия“ подписала двухлетний контракт с камерунским нападающим, хорошо проявившим себя на сборах в Турции

19-летний нападающий перешел в „Левадию“ из спортивной академии Каджи. Молло был с „Левадией“ на сборах в Турции, где произвел на тренеров хорошое впечатление, сообщает сайт клуба.

„Я родом из спортивной академии Каджи, которая находиться в Камеруне, и я очень счастлив, что успешно прошел просмотр в „Левадии“ и подписал контракт с клубом. Я благодарю „Левадию“ за прекрасный прием. Я уверен в себе и в клубе, и я верю, что вместе мы сможем выиграть трофеи!“ — сказал Молло.

Член правления клуба Андрей Лешкин: „Поздравляем Молло с подписанием его первого профессионального контракта! Желаем талантливому молодому человеку быстрой адаптации к климату и больших успехов в рядах Левадии“.

„Левадия“ начнет чемпионат Эстонии по футболу в воскресенье, 5 марта, матчем с пярнуским „Вапрусом“.

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