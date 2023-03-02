Выборы 2023
02.03.2023, 20:37

Темпы досрочного голосования остаются высокими

 
Досрочное голосование на избирательном участке
Досрочное голосование на избирательном участке
ФОТО: Raul Vinni | Delfi Meedia

Сегодня вечером по состоянию на 20:00 на выборах в Рийгикогу 73 440 избирателей по всей Эстонии проголосовали на избирательных участках и 190 030 – электронно. Всего в Эстонии приняли участие в выборах 27,3 % избирателей.

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 4 марта. С завтрашнего дня по воскресенье на неделе выборов открыты все 405 избирательных участков по всей Эстонии. В эти дни избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа по месту жительства.

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