Новости Эстонии
02.03.2023, 18:46

В Рапламаа на птицеферме обнаружен птичий грипп

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ФОТО: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

На хуторе Рехе, расположенном в деревне Урге волости Кохила, обнаружен птичий грипп, сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия.

По словам ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Анне-Ли Веэтамм, на хуторе был обнаружен штамм птичьего гриппа H5N1, который вызывает тяжелое заболевание и высокую смертность птиц.

„На птицеферме, где содержится около 130 птиц, введены ограничения. Всех птиц уничтожат, а помещения для содержания птиц почистят и продезинфицируют“, - рассказал Веэтамм.

Нельзя ввозить и вывозить птиц с хутора Рехе, также до ликвидации очага заражения ограничивается передвижение людей и транспорта, пишет rus.err.

„Мы просим этих птицеводов держать своих птиц в закрытых помещениях и избегать контакта с водоплавающими и лесными птицами или посторонними людьми“, - сказала Веэтамм.

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