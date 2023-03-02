В Рапламаа на птицеферме обнаружен птичий грипп(1)
На хуторе Рехе, расположенном в деревне Урге волости Кохила, обнаружен птичий грипп, сообщил Департамент сельского хозяйства и продовольствия.
По словам ведущего специалиста отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Анне-Ли Веэтамм, на хуторе был обнаружен штамм птичьего гриппа H5N1, который вызывает тяжелое заболевание и высокую смертность птиц.
„На птицеферме, где содержится около 130 птиц, введены ограничения. Всех птиц уничтожат, а помещения для содержания птиц почистят и продезинфицируют“, - рассказал Веэтамм.
Нельзя ввозить и вывозить птиц с хутора Рехе, также до ликвидации очага заражения ограничивается передвижение людей и транспорта, пишет rus.err.
„Мы просим этих птицеводов держать своих птиц в закрытых помещениях и избегать контакта с водоплавающими и лесными птицами или посторонними людьми“, - сказала Веэтамм.