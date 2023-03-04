Новости Эстонии
04.03.2023, 15:17

Женщина из Бахмута, родившая в Таллинне: в Эстонии очень хорошие люди, нет коррупции в медицине и не страшно отпускать детей гулять

 
Анна Тамм
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ФОТО: Delfi Meedia

Александра из Бахмута приехала в Эстонию в апреле, будучи беременной, и с двумя детьми на руках. Она не получила статус беженца сразу - просто не знала, куда идти и как это делать, и почти два с половиной месяца справлялась своими силами. Позже о ней узнали волонтеры и помогли наладить жизнь в Эстонии. О том, как женщина живет одна с теперь уже тремя детьми, как адаптируется и что ее поражает в Эстонии, с ней поговорил RusDelfi. Первую часть нашего разговора можно прочитать здесь.

Александра приехала в Таллинн 10 апреля, с ней - семилетняя дочка и десятилетний сын. Сначала было непонимание, шок - жизнь одним днем без какого-то видения будущего. Было тяжело.

Изначально у женщины был выбор - либо Польша, либо Эстония - и там, и там были знакомые. Выезжая из Украины, Александра, везла с собой еще и чужих детей - их надо было передать родным в Польше. Увидев же, как там живут беженцы, Александра испугалась: огромный ангар, некоторых разместили на полу. Понятно, что временно, но женщина в тот момент осознала, что не сможет так жить беременная, с детьми. Вот и подумала - надо ехать дальше.

RusDelfi
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