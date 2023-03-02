Двое обстреляли магазин семьи жены Месси и оставили ему послание

По его информации, инцидент произошел в ночь с первого на второе марта. Никто не пострадал, поскольку магазин уже был закрыт, пишет РБК.



Также на месте преступления злоумышленники оставили послание для Месси. „Месси, мы тебя ждем. (Пабло) Хавкин (мэр города. прим. — РБК) — наркоторговец, он о тебе не позаботится“, — говорится в записке.



35-летний Месси — семикратный обладатель „Золотого мяча“. Практически всю клубную карьеру он провел в „Барселоне“, в последние годы он выступает за французский ПСЖ. В нынешнем сезоне Месси провел 25 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.