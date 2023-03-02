Саммит G20 в Дели: Блинкен и Лавров поговорили впервые с начала войны в Украине

Это была первая встреча Лаврова и Блинкена с начала войны. В последний раз они разговаривали в Женеве в январе 2022 года.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров по сути не было, и что Блинкен сам попросил о таком контакте, на что Лавров дал согласие.

Трения в связи с продолжающейся агрессией России в Украине продолжают ощущаться в ходе переговоров в Дели, несмотря на то, что премьер-министр Индии призвал министров иностранных дел G20 на время забыть о разногласиях.

„Мы встречаемся во время глубокого глобального раскола“, - сказал Нарендра Моди и призвал собравшихся министров постараться найти общий язык.

Тем не менее, несмотря на усилия индийского премьера и его команды, еще до начала встречи тема войны явно стала доминирующей.

„Эту войну необходимо осудить“, - сказал журналистам накануне открытия саммита Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. - Я надеюсь и уверен, что Индия использует свои дипломатические возможности, чтобы дать России понять, что эта война должна быть закончена“.

При этом, по словам экспертов, перед Дели стоит нелегкая задача: следовать курсом политики неприсоединения и при этом убеждать другие страны, чтобы они содействовали прекращению конфликта.

До сих пор Индия избегает прямой критики в адрес России, которая остается для Нью-Дели главным поставщиком вооружений, и постоянно воздерживалась от голосования в ООН по резолюциям, осуждающим российскую агрессию.

Кроме того, с началом войны и с введением санкций против России Индия существенно увеличила закупки российской нефти, из чего предположительно извлекает большую выгоду для своей экономики, поскольку покупает нефть с серьезной скидкой.