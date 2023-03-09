Тренер сборной Эстонии Фёдор Свобода: если сравнивать с теннисом, то биатлон очень дешевый
В этом году женская сборная Эстонии по биатлону ставит рекорды, девушки отлично прошли один из этапов Кубка мира, заняв 8-е место в эстафете, а на чемпионате мира Туули Томингас и вовсе добилась исторического результата, став 6-й в индивидуальной гонке. Корреспондент RusDelfi пообщался с главным тренером сборной Эстонии, белорусским специалистом Федором Свободой, который рассказал о перспективах команды, норвежских секретах, а также о молодом поколении биатлонистов Эстонии.
На Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане в 2018-м Свобода привел белорусскую эстафетную четверку: Надежду Скардино, Ирину Кривко, Динару Алимбекову и Дарью Домрачеву – к золоту, а Домрачева завоевала еще и личное серебро в масс-старте. Через три года Федор оказался в Эстонии, где сменил на посту главного тренера сборной звезду местного биатлона Индрека Тобрелутса.