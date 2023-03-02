ГРАФИК | Кто выиграет выборы? Поддержка EKRE и Партии реформ может оказаться почти одинаковой(15)
Согласно опубликованным на этой неделе результатам исследования Faktum & Ariko, Партия реформ получит на выборах 24% голосов, а EKRE - 22%, и такой результат заметно отличается от результатов опросов других социологических служб (Norstat, Kantar Emor, Turu-uuringute AS), по оценкам которых Партия реформ получит от 28% до 30% голосов, передает RusERR.
Руководитель исследования в RAIT Faktum & Ariko Калев Петти объяснил эту разницу тем, что другие социологические службы до сих пор измеряют уровень поддержки политических партий, а не поведение избирателей на выборах: „Наша методология исходит из того, что это разные вещи. Сторонник EKRE почти наверняка проголосует (пойдет на выборы), в то время как часть сторонников Партии реформ могут этого не сделать, хотя они и являются ее лояльными сторонниками. Избиратели EKRE и Центристской партии также в основном лояльны, но у EKRE будет больше новых сторонников по сравнению с предыдущими выборами, что немного снижает общий показатель лояльности [EKRE]“.
Faktum & Ariko прогнозирует для Центристской партии 17% голосов, для Eesti 200 - 13%, а для Isamaa и Социал-демократической партии - по 8%, „Зеленые“ и „Правые“ наберут лишь 2% и 1% соответственно.
По мнению Петти, Партия реформ получит две трети голосов на электронном голосовании, а EKRE - две трети голосов, отданных другими способами голосования (в том числе, через урны для избирательных бюллетеней в день выборов): „Это означает, что напряжение при подсчете голосов вечером в день выборов будет все больше нарастать по мере подсчета голосов, отданных в день выборов“.
Исследование RAIT Faktum & Ariko проводилось в форме онлайн-опроса с 10 по 27 февраля, выборку составили 959 респондентов, которые заявили о намерении участвовать в выборах, с выбором определились 846 респондентов.