ГРАФИК | Кто выиграет выборы? Поддержка EKRE и Партии реформ может оказаться почти одинаковой

Руководитель исследования в RAIT Faktum & Ariko Калев Петти объяснил эту разницу тем, что другие социологические службы до сих пор измеряют уровень поддержки политических партий, а не поведение избирателей на выборах: „Наша методология исходит из того, что это разные вещи. Сторонник EKRE почти наверняка проголосует (пойдет на выборы), в то время как часть сторонников Партии реформ могут этого не сделать, хотя они и являются ее лояльными сторонниками. Избиратели EKRE и Центристской партии также в основном лояльны, но у EKRE будет больше новых сторонников по сравнению с предыдущими выборами, что немного снижает общий показатель лояльности [EKRE]“.