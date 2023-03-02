Белорусский бренд одежды ZNWR с магазином в центре Таллинна обвинили в сборе вещей для российских мобилизованных(5)
Год назад в Таллинне открылся магазин белорусского бренда ZNWR, и теперь его одежду носят многие местные блогеры и знаменитости. Несколько дней назад бренд объявил о старте совместной работы с российским фондом „Просто“. Издание CityDog.io написало, что организация собирает вещи не только для нуждающихся жителей России, но и для мобилизованных российских военных. Участвует ли в акции эстонский филиал бренда?
Дизайнерский бренд street style-одежды ZNWR из Беларуси известен своими худи и футболками простого кроя из натуральных материалов и с минималистичными принтами. Несколько дней назад на странице в Instagram бренд ZNWR, семь магазинов которого находятся также в Москве и Санкт-Петербурге, объявил о новом проекте. В посте команда сообщает, что вместе с российским фондом „Просто“ запускает „программу по сбору вещей нашего бренда на переработку и в центры выдачи вещевой помощи“.
Каждый клиент может сдать старую вещь ZNWR в одном из трех магазинов бренда, при этом одежда может быть в любом состоянии, иметь неотстирываемые пятна и другие дефекты. Вроде бы ничего такого, если не одно „но“. Осенью команда неоднократно объявляла о сборе вещей для мобилизованных. Например, собирали тактические бинокли, кнопочные телефоны, тактические фонарики, рации, резиновые сапоги, теплое нательное белье с начесом и прочее.
CityDog.io поговорил с основателем бренда Максимом Ганисевским, который сказал, что во время начала их сотрудничества никакой подобной информации не было.
„Поскольку работа уже началась, думаю, в первую очередь мы поговорим с фондом напрямую. Подозреваю, что помощь мобилизованным – это какой-то их отдельный частный проект. Возможно, речь идет о людях, которых мобилизовали на фронт против их воли. [...] В зависимости от ответа, который мы получим, будем принимать решение, продолжать с ними сотрудничество или искать другой фонд для такой работы“, - добавил он.
„Во-первых, мы против войны, думаю, это понятно, это очевидно. Во-вторых, мы точно не хотим участвовать ни в каких связанных с войной вещах, даже в такой благотворительности мы бы не хотели участвовать. Если бы мы знали эту информацию первоначально, то, скорее всего, выбирали бы другой фонд“, - пояснил Ганисевский.
ZNWR.Baltika: мы не поддерживаем никаких инициатив, связанных со сборами для российской армии
В Таллинне магазин бренда называется ZNWR.Baltika. Как отмечает представитель магазина, ZNWR.Baltika является не филиалом белорусского бренда, а отдельной фирмой, которая работает и продает продукцию бренда по франшизе.
„В первую очередь сообщаем, что никто из команды ZNWR.Baltika не поддерживал и не поддерживает никаких инициатив, связанных со сборами для российской армии и ее действий в Украине“, - подчеркивает представитель магазина.
О сотрудничестве бренда с неоднозначным фондом они узнали из статьи: „Мы ознакомились с данной статьей. И в ней Максим Ганисевский в своем интервью также сообщает о своем неприятии как войны, так и подобных мероприятий. К сожалению, мы не знаем подробных обстоятельств возникновения коллаборации с указанным благотворительным фондом. Так как ZNWR.Baltika является не филиалом, а отдельной фирмой, которая работает по франшизе, то мы не следим за их операционной деятельностью“.
„Однако по нашей информации, целью коллаборации была только благотворительная помощь малоимущим семьям и переработка старых вещей в новое сырье, и так оно и происходило. И на момент планирования и начала сотрудничества (осенью 2022 года), о сборах для мобилизованных военных не было известно. Возможно потому, что активная мобилизация в России началась также в середине осени“, - добавил представитель бренда.
„Как нам сообщили, это была частная инициатива отдельных участников фонда, поэтому сейчас бренд прекращает с ними сотрудничество“, - констатировали в ZNWR.Baltika.