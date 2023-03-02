Хотели как лучше, получилось как всегда: универсальная услуга уже долгое время дороже биржевой цены электричества

В августе прошлого года биржевая цена электроэнергии достигла нового рекорда и в один час стоила целых 4000 евро за МВт-ч. Еще до этого политики и чиновники начали разрабатывать универсальную услугу - государственную меру поддержки, с которой электричество стабильно имеет одинаковую стоимость.

30 сентября Депаратмент конкуренции установил временную производственную цену универсальной услуги в 154,08 евро за МВТ-ч.

Согласно данным домашней страницы биржы Nord Pool, средняя цена электроэнергии в январе составила 99,27 евро pа МВТ-ч, а в феврале - 113,12 евро за МВт-ч.

Стоявший за разработкой универсальной услуги министр предпринимательства и ИТ Кристьян Ярван признал, что универсальная услуга нуждается в изменениях, и предложил гибридный пакет - когда биржевая цена электроэнергии ниже цены универсальной услуги, то она продается по биржевой цене, а если выше - то действует цена универсальной услуги.

Однако этот законопроект пока что никуда не продвинулся.