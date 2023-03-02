Как приумножить полученный возврат подоходного налога?

Наибольшим потенциалом приумножения денег обладает инвестирование, но фондовый рынок в данный момент не демонстрирует бурного роста. Приумножение денег с помощью акций требует инвестирования в течение более длительного периода, знания результатов деятельности биржевых компаний и событий на рынке. Инвестируя в акции, вы потенциально можете приумножить свои деньги в наибольшей степени, но этот вариант следует рассматривать только в том случае, если вы готовы рисковать и терять средства.

Суровая статистика показывает, что у большинства жителей Эстонии нет сбережений, и поэтому им очень трудно справиться с ситуациями, когда приходится нести большие расходы или их доходы внезапно уменьшаются. С началом коронакризиса люди сократили расходы на путешествия и мероприятия, а общая сумма сбережений жителей Эстонии увеличилась до более высокого уровня, чем когда-либо прежде. Впрочем, высокая инфляция прошлого года, энергетический кризис и вновь открывающиеся возможности для путешествий и развлечений привели к тому, что общая сумма сбережений вновь снова сократилась.

Чтобы сумма, возвращенная при декларировании доходов, не утекла, как песок сквозь пальцы, вы можете хранить деньги на отдельном счете. Хранить деньги на банковском счете для повседневного потребления – плохая идея по двум причинам. Первая причина – чисто человеческая – когда деньги есть, они имеют свойство тратиться, особенно в нынешней ситуации, когда цены растут быстрее, чем зарплаты. Вторая причина более рациональна – когда деньги находятся на обычном счете, в большинстве банков они не приносят ни цента, а лишь со временем теряют ценность из-за инфляции.

В прошлом году средняя сумма возврата подоходного налога составила 390 евро, а один из самых крупных возвратов достигал 13 000 евро. В этом году ожидается около 753 тысяч деклараций – от тех, кто имеет право требовать возврата переплаченного подоходного налога, а также от тех, кто должен подоходный налог доплатить. Возврат переплаченного подоходного налога начался 25 февраля.

Легче и менее рискованно начать с выгодного депозита. Размещая деньги в банке, вы ничем не рискуете, а сохранность суммы вклада по окончании срока гарантируется на 100%. Кроме того, вклады гарантируются государством – все вклады с начисленными процентами на сумму до 100 000 евро на одного вкладчика гарантируются Законом о гарантийном фонде.

Перед внесением депозита полезно ознакомиться с различными вариантами, предлагаемыми эстонскими банками. Чтобы ориентироваться в предложениях было легче, вы можете ознакомиться с информацией на финансовом портале https://www.minuraha.ee/et/pangandus/hoiused . Это потребительский сайт Финансовой инспекции, целью которого является предоставление людям объективной и исчерпывающей информации о различных финансовых услугах.

Из различных вкладов самые высокие проценты получать позволяет срочный вклад. Например, Coop Pank выплачивает по срочному вкладу до 3,33% годовых в зависимости от срока вклада. Наиболее гибким способом сбережений является потребительский вклад, с которого при необходимости можно в любой момент снять нужную сумму денег. Однако недостатком потребительского вклада является значительно более низкая процентная ставка, которая составляет всего 0,02%, хотя это и выше, чем проценты, выплачиваемые на средства, находящиеся на обычном расчетном счете.

Для целеустремленных вкладчиков подходит сберегательный вклад со сроком от 6 месяцев до 2 лет, который помогает собирать деньги, например, на какие-то крупные расходы. Наиболее распространенные цели накопления денег на сберегательном счете – это, например, покупка автомобиля, отпуск или предстоящий ремонт. В конце февраля Coop Pank увеличил проценты по накопительному вкладу более чем вдвое, и теперь по нему можно заработать до 2%. Сберегательный вклад – это, по сути, срочный вклад с возможностью удобного пополнения. Также можно копить деньги на детском вкладе с процентной ставкой 2,5% и сроком вклада от 3 до 18 лет.

Впрочем, даже те, кто не хочет открывать вклад и предпочитает хранить деньги на расчетном счете, могут заработать немалые проценты. Coop Pank ежемесячно выплачивает своим частным клиентам, пользующимся расчетным пакетом Rändrahn, проценты от суммы на счете в размере 1% годовых. Сумма выплаты рассчитывается на основе дневного остатка. Такие же проценты начисляются и на все дополнительные счета в рамках этого расчетного пакета, которые клиент может с удобством открыть в интернет-банке.

Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти действующих в стране универсальных банков. У банка 149 800 совершающих повседневные банковские операции клиентов. Coop Pank использует синергию, образуемую розничной торговлей и банковскими услугами, делая повседневные банковские услуги более удобными и доступными для людей. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, которая включает 320 магазинов.