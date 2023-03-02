Пеэтер Эрнитс намекнул, что Айвар Кокк скупает голоса избирателей. Кокк: ложь и клевета, я свяжусь с адвокатом

В среду вечером депутат Рийгикогу Пеэтер Эрнитс написал в социальных сетях, что в ходе своей избирательной кампании встретился с дамой, которой Айвар Кокк якобы дал за ее голос 10 евро.

На вопрос Delfi, сообщил ли Эрнитс о предполагаемом преступлении в полицию, депутат ответил отрицательно. „Кампания заканчивается, каждая минута на счету, не нашел времени, да и смысла“, - сказал Эрнитс. По словам Эрнитса, в беседе с дамой помимо него участвовал и его помощник, который может при необходимости подтвердить услышанное.