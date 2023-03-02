ИНТЕРВЬЮ | „Смерть здесь повсюду, и мы стараемся опередить ее“. В Бахмуте польские медики спасают украинских бойцов.

В городе Бахмут Донецкой области идут уличные бои: российские военные пытаются отбить город у украинских вооруженных сил, но украинцы оказывают ожесточенное сопротивление. В настоящее время Бахмут – это город, где война не щадит ни военных, ни мирных жителей. Каждый день кто-то погибает или получает ранения. В спасении жизней бойцов ВСУ также участвует бригада медиков-добровольцев из Польши. Среди них 34-летний Дамиан Дуда, бывший кадровый военный. Его ежедневная работа — добираться до раненых во время боев, оказывать первую помощь и транспортировать раненых с линии фронта в более безопасное место. Иногда у польских медиков в машине есть и раненые российские солдаты, которым они оказывают помощь так же, как и украинцам. После спасения они становятся военнопленными, ожидающими обмена.

В бригаде Дамиана работает шесть человек. Все они из Польши, и у всех есть предыдущий опыт действий в условиях войны. Есть те, кто действовал в войне Украине в 2014-2015 годах, а также те, кто участвовал в войнах в Ираке и Сирии. Они действуют в Украине как волонтеры, за это им ничего не платят. Если один из них погибнет, родственникам не будет выплачена компенсация. Кроме того, родственники должны будут сами найти возможность транспортировки тела в Польшу. Вот почему Дамиан говорит, что их самый большой страх сейчас не умереть на войне, а подвести своих близких. „Мы должны посмотреть своим близким в глаза и честно признать, что можем здесь погибнуть. Конечно, они не в восторге от того, что мы здесь“, — признается он.