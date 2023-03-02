В Таллинне задержали подозреваемого в мошенничестве. Он привлекал людей к участию в „тайной операции“

По словам руководителя службы по расследованию тяжких преступлений Пыхьяской префектуры Вячеслава Миленина, сейчас массово распространяются всевозможные мошенничества. „С начала года участились также случаи, когда людей привлекают к якобы тайным операциям, с помощью которых пытаются выявить неблагонадежных сотрудников банка. На самом деле под этим предлогом мошенники пытаются выманить у людей деньги. По данным полиции таких случаев произошло шесть, из которых в пяти случаях люди остались без своих денег. Общий ущерб составляет примерно 93 000 евро. Это – мошенники. Финансовые учреждения и другие предприятия не проверяют благонадежность своих работников таким образом“, – подчеркнул Миленин.

Задержанный в качестве подозреваемого мужчина, согласно подозрению, участвовал в одном эпизоде, когда с человеком связывается якобы сотрудник Банка Эстонии или другого похожего учреждения. Человеку утверждают по телефону, что ведется тайная операция для проверки неблагонадежного сотрудника банка, и для этого нужна помощь человека. Затем человека просят снять со своего банковского счета деньги, которые необходимо отнести якобы контактному лицу, которое в свою очередь отнесет эти деньги в банк. Таким образом проверяется поведение якобы неблагонадежного сотрудника банка.

„О конкретном мошеннике мы получили информацию от Swedbank, когда сотрудник банка заметил, что их клиент желает снять крупную сумму денег. Сотрудник банка спросил у клиента, что клиент планирует делать с такой крупной суммой денег, на что клиент ответил, что участвует в тайной операции. Беседу услышал ещё один клиент, который также подтвердил, что его тоже привлекли к этой же операции. Работники Swedbank сообщили об этом своим начальникам, которые в свою очередь оперативно передали эту информацию нам. Благодаря быстрым действиям работников банка нам удалось задержать мошенника“, – описал Миленин.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Масинг ходатайствовала о взятии подозреваемого под стражу, поскольку имелось основание считать, что подозреваемый может продолжить совершать преступления и может начать уклоняться от уголовного производства. „В случае таких мошенничеств мнимый представитель банка звонит с иностранного номера и говорит по-русски или по-английски, что уже должно насторожить. Также люди должны помнить, что настоящий сотрудник банка не будет никогда спрашивать у клиента по телефону PIN-коды или просить совершить транзакции на своем счету, и тем более проводить такие тайные операции, требующие снятия наличных денег“, – добавила прокурор Масинг.