МНЕНИЕ | Дмитрий Иванов: кому на выборах выгодны „злые украинцы“ и „добрые российские бомбы“?(8)
Накануне выборов многие политики играют на нервах избирателей, приплясывая на больных мозолях общества. И чем больнее становится людям от того, что кто-то снова „подпрыгнул“, тем больше в нашем обществе появляется радикалов или просто сбитых с толку, отмечает публицист Дмитрий Иванов в своей новой колонке для RusDelfi.
На днях обнаружил в интернете политическую беседу, которая называлась „Видеомост Эстония-Литва: как Прибалтика становится „Украиной“» с участием лидера баллотирующегося в Рийгикогу движения „Коос“ Олега Иванова, бывшего сотрудника эстонского „Спутника“ Аллана Хантсома и нескольких литовских блогеров. Речь, как видно из названия, шла о том, как отражается на нас идущая в Украине война и как прибывающие из Украины беженцы оказывают влияние на эстонское общество.