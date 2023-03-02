ЧЕ в Стамбуле | Пробьется ли Бруус в финал?

Лучший результат этого сезона у 18-летней Бруус - 1,86 балла. Из 17 участников соревнований только у одного спортсмена в этом году результат хуже. Однако это не значит, что Бруус не может бороться за место в финале. В сравнении личных рекордов участников, она делит 8-10 место. А в прошлом сезоне Бруус установила рекорд Эстонии - 1,96.

В финал, который состоится в воскресенье утром, попадут не менее восьми спортсменов. Если несколько спортсменов получают одинаковый результат - значит, и преодоленная высота, и количество попыток, и порядок одинаковы - в финал могут попасть больше спортсменов. Квалификационный норматив – 1,94, но, вероятно, преодоление высоты 1,91 с первой попытки также приведет к выходу в финал.

Шесть спортсменов будут представлять сборную Эстонии в Стамбуле. В пятницу на трассу выйдет спринтер Ыйльме Выро, участвующая в женском забеге на 60 м, а в субботу Карл Эрик Назаров + в мужском беге на 60 м. Соревнования по семиборью также начнутся в субботу, в них примут участие Майсель Уибо, Ханс-Кристиан Хаузенберг и Ристо Лиллеметс.