Проверьте свои карты Maxima! Срок действия почти 1,2 млн евро бонусных денег скоро истечет

„Каждый год жители Эстонии экономят миллионы евро, используя свою карту клиента Maxima, получая 1% бонусных денег с каждой покупки. За последние несколько лет эта сумма достигла более 4 миллионов евро в год. В 2022 году владельцы карты Aitäh накопили 5,1 миллиона евро бонусов с покупок в наших магазинах“, – сказала руководитель отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас.

Однако по состоянию на 28 февраля 1,2 миллиона евро все еще не использованы владельцами карт клиента Maxima. Именно поэтому торговая сеть напоминает своим клиентам, что у них есть время до конца марта, чтобы использовать бонусные деньги, накопленные в прошлом году, поскольку срок действия денег Maxima, накопленных в прошлом году, истекает после 31 марта 2023 года.

Хотя деньги Maxima нельзя обменять на реальные деньги, ими можно расплачиваться за покупки, сделанные в Maxima. До 100% суммы покупки можно оплатить накопленными на карте Aitäh бонусными деньгами, причем не важно, совершается ли покупка в обычной кассе или в кассе самообслуживания. Остаток денег Maxima всегда можно увидеть на чеке покупки, в среде самообслуживания карты Aitäh или в приложении.

„Прошлый год стал уже третьим годом подряд, когда наши клиенты смогли в дополнение к пластиковой карте собирать деньги Maxima и виртуально, потому что карту Aitäh можно привязать к нашему приложению, что значительно упрощает совершение покупок в магазине“, – подчеркнула Кикас и добавила, что вскоре Maxima также присоединится к платформе mTasku, что является хорошей дополнительной ценностью для клиентов, которые хотят использовать виртуальную карту Aitäh другими способами. Число активных владельцев карт Aitäh, которые ежемесячно посещают магазины Maxima в Эстонии, составляет почти 380 000 человек.