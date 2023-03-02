В два села в Брянской области, как заявили российские власти, проникли „украинские диверсанты“. Пропаганда утверждает, что они взяли в заложники несколько человек

Достоверной информации, подтверждающей это, нет.

По словам Богомаза, „диверсанты“ проникли в село Любечане в приграничном Климовском районе и обстреляли автомобиль. Из-за обстрела погиб один мирный житель, ранен десятилетний ребенок, заявил губернатор. Российские пропагандистские СМИ сообщили, что под обстрел попал школьный автобус, но власти региона это отрицают. По неподтвержденным данным Shot, погибли два человека.

Всего в Брянскую область, по утверждению Mash и Baza, проникли 40-50 „диверсантов“. ТАСС сообщает, что в группу входят нескольких десятков вооруженных людей. Телеграм-канал „112“ пишет, что „диверсанты“ разделились на две группы и направились в села Любечане и Сушаны, расположенные на расстоянии 20 километров друг от друга.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Источник ТАСС сообщил, что „диверсанты“ проникли в два села, в одном из них взяли в заложники четверых или шестерых человек, после чего между бойцами Росгвардии и „диверсантами“ начался бой. Власти региона заявили, что силовые структуры работают по всей территории села Сушаны. Baza пишет, что в этом селе якобы взорвана электроподстанция и газовая станция. СМИ сообщили о заложниках в Сушанах, но власти региона это отрицают. РИА Новости при этом утверждает, что несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане.

Среди жителей Брянской области есть погибшие и раненые в ходе боестолкновения с „украинскими диверсантами“, утверждает ТАСС. Их количество не уточняется.

В ФСБ России заявили, что совместно с силами Минобороны РФ проводят в приграничном Климовском районе „мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов“.

С украинской стороны на момент публикации текста „Медузы“ комментариев не было.

По территории Брянской области области проходит нефтепровод „Дружба“, который, по сообщениям российских СМИ, несколько раз пытались атаковать. Кроме того, в Климовском районе расположена закрытая военная авиабаза.