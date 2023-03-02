Молодец! Дебютантка от Эстонии на ЮЧМ по фигурному катанию вошла в первую десятку по итогам короткой программы

Первыми на канадский лед вечером 1 марта вышли с короткими программами пары (в Эстонии на данный момент нет парного катания). За ними свои короткие программы представили девушки.

Победительницей по итогам короткой программы стала японка Мао Шимада, получившая за свой прокат 71,78 балла. На втором месте кореянка Джиа Шин (71,79), на третьем - японка Ами Накаи (67,28).

Представительница Эстонии Мария Элийзе Кальювере, которой 7 марта только исполнится 14 лет, после короткой программы занимает восьмое место (58,42 балла).

Чемпионка Эстонии, 18-летняя Нина Петрыкина, которая заняла шестое место на взрослом чемпионате Европы, допустила несколько ошибок, получила от судей 55,67 балла, и заняла 15-е место.

Всего в короткой программе участвовали 47 фигуристок. В произвольную проходят 24 лучших.

4 марта, суббота

Юниорки, произвольная программа

02:45 (по эстонскому времени)

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.