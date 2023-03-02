Представитель полиции: по закону цветы возле российского танка - это мусор

Полиция не принимала непосредственного участия в установке этого экспоната, поэтому как-то по особенному мы не готовились. Но известно, что полиция отвечает за безопасность и обеспечивает ее, поэтому, конечно, мы были готовы реагировать на любые подобные инциденты в рамках нашей работы. До установки танка с нами отдельно не вели разговоры, хотя полицию и предупредили о том, что там будет установлен танк. Скажем так, это организатор должен предвидеть возможные угрозы. Сегодня мы до сих пор не видим, чтобы возникла какая-то большая опасность. Мне кажется, что эту провокацию не следует преувеличивать. Потому что подобные провокации могли провести и на параде в день Независимости или на любом другом мероприятии. Мы все-таки готовы в любое время к подобному. И всегда вмешиваемся, если ситуация того потребует. В эти конкретные дни возле танка не действуют какие-то особые распоряжения и правила.