Популярный спа закрылся из-за опасного микроба в воде

Сообщается, что в воде в душевом помещении найдена бактерия легионелла (Legionella pneumophila, возбудитель легионеллёза или „болезни легионеров“).

„В сотрудничестве с Департаментом здоровья мы делаем всё, чтобы открыть спа, как только это позволят результаты анализов“, - говорится в сообщении.

Основные факты о легионелле

Бактерия L. pneumophila была впервые выявлена в 1977 г.

Наиболее распространенным путем передачи Legionella является вдыхание зараженных аэрозолей, которые образуются при распылении воды, образовании струй или тумана из воды, в которой присутствует бактерия. Инфицирование может также произойти в результате аспирации заряженной воды и льда, особенно восприимчивыми к инфекции пациентами в условиях стационаров.

Инкубационный период болезни легионеров составляет 2–10 дней (однако в ходе некоторых вспышек он, согласно имеющимся данным, составлял до 16 дней).

Против болезни легионеров существуют лекарственные препараты, но пока не имеется вакцины.

Смерть от заболевания наступает в результате прогрессирующей пневмонии с расстройством и/или остановкой дыхания и полиорганной недостаточностью.

В отсутствие терапии течение болезни легионеров обычно ухудшается в течение первой недели.

В общей массе зарегистрированных случаев болезни 75–80% заболевших составляли лица в возрасте старше 50 лет и 60–70% – пациенты мужского пола.

Подробнее об инфекции читайте здесь.