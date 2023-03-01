Популярный спа закрылся из-за опасного микроба в воде(7)
Тартуский водный центр V Spa сообщил, что вместе с Департаментом здоровья принято решение о закрытии с сегодняшнего дня водного центра.
Сообщается, что в воде в душевом помещении найдена бактерия легионелла (Legionella pneumophila, возбудитель легионеллёза или „болезни легионеров“).
„В сотрудничестве с Департаментом здоровья мы делаем всё, чтобы открыть спа, как только это позволят результаты анализов“, - говорится в сообщении.
Основные факты о легионелле
Бактерия L. pneumophila была впервые выявлена в 1977 г.
Наиболее распространенным путем передачи Legionella является вдыхание зараженных аэрозолей, которые образуются при распылении воды, образовании струй или тумана из воды, в которой присутствует бактерия. Инфицирование может также произойти в результате аспирации заряженной воды и льда, особенно восприимчивыми к инфекции пациентами в условиях стационаров.
Инкубационный период болезни легионеров составляет 2–10 дней (однако в ходе некоторых вспышек он, согласно имеющимся данным, составлял до 16 дней).
Против болезни легионеров существуют лекарственные препараты, но пока не имеется вакцины.
Смерть от заболевания наступает в результате прогрессирующей пневмонии с расстройством и/или остановкой дыхания и полиорганной недостаточностью.
В отсутствие терапии течение болезни легионеров обычно ухудшается в течение первой недели.
В общей массе зарегистрированных случаев болезни 75–80% заболевших составляли лица в возрасте старше 50 лет и 60–70% – пациенты мужского пола.
Подробнее об инфекции читайте здесь.