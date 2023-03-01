Итоги зимней военной кампании в Украине: чего добились воюющие стороны

После отхода с правого берега Днепра российские войска увели большую часть подразделений в глубину территории, подальше от огня украинской артиллерии. Вблизи линии соприкосновения, на островах и Кинбурнской косе остались небольшие рассредоточенные группы. Их основная задача - не допустить высадки украинского десанта на левый берег и вести тревожащий огонь.

Сейчас обе стороны накапливают резервы. Украина вводит в строй военную технику, полученную от западных стран, осваивает собственное производство, обучает штурмовые части, формирует новые подразделения и разрабатывает планы весенне-летнего наступления. Россия усиленно занимается инвентаризацией доставшихся ей советских военных складов, проводит экспертизу хранящихся там боеприпасов, ищет дополнительные источники поставок вооружений, обучает мобилизованных и тоже строит планы на теплое время года.

ВСУ предпочли занять стратегическую оборону, ограничившись лишь локальными атаками в районе Кременной к северо-западу от Северодонецко-Лисичанской агломерации. ВС РФ, хотя и демонстрировали активность на разных участках фронта, сосредоточили основные усилия в Донецкой области - под Бахмутом на северо-востоке и в районе Донецка, где подконтрольные украинской армии выступы угрожают областному центру и путям снабжения российской группировки на юге Запорожской области.

„Генерал Мороз“ мешает и помогает обеим воюющим сторонам - действия пехотных частей затруднены, но промерзший грунт благоприятствует перемещению бронетехники. Зимой плохо с маскировкой и хорошо с целеуказанием. Если летом была беда со снабжением - зимой будет ещё хуже.

Россия, получив крупные подкрепления за счет проведенной мобилизации, могла перехватить инициативу на севере Донбасса, попытаться отбить потерянные территории в районе Лимана и на востоке Харьковской области, а также наступать на Запорожье и на юге Донецкой области.

Возможности и предпосылки к крупному наступлению этой зимой имели обе стороны. Украина, победоносно завершившая осеннюю кампанию, могла попытаться развить успех на севере и западе Луганской области или атаковать на любом из южных направлений - а возможно, на нескольких сразу.

На данный момент линия фронта там стабилизировалась по Днепру. Военные эксперты оценивают возможность перехода ВСУ в наступление на этом фронте как маловероятную. Во-первых, необходимо форсировать большую реку - а это очень сложная операция. Во-вторых, после форсирования Днепра надо обеспечить наступающие соединения бесперебойным снабжением, а как это сделать - большой вопрос. Мосты через Днепр разбиты, понтонные и паромные переправы ненадежны, авиации недостаточно.

И в-третьих, российские части в Херсонской области не были разгромлены, а совершили организованный отход и находятся в боеспособном состоянии. У них было достаточно времени на доукомплектование и обустройство оборонительных позиций.

Для российской армии попытка высадки на противоположный берег и вовсе не имеет смысла - такая операция, если только она не является частью более грандиозного замысла, обречена на провал по тем же причинам, что указаны выше. При этом российскому командованию все же приходится считаться с возможностью высадки украинского десанта на левобережье, в том числе и со стороны моря, и держать под постоянным контролем обширные территории, а для этого требуется много войск.

Запорожье

Украинская разведка оценивает численность российской группировки на Запорожском направлении в 30 батальонно-тактических групп, это примерно 25 тысяч человек. При такой численности наступать по всей линии фронта протяженностью свыше 100 км теоретически можно, но очень рискованно. В случае перехода противника в контрнаступление не будет резервов для его отражения, а равнинная безлесная местность способствует быстрому продвижению групп прорыва.

Но для обороны и локальных операций на узких участках фронта этих сил достаточно. В середине января российские войска попытались продвинуться на север, в направлении Орехова и Гуляйполя, сообщалось о захвате ими нескольких сел, но подтвердилось взятие лишь одного.