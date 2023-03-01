Таллиннская стипендия Ратуши выросла в размере и стала республиканской
Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании приняла решение скорректировать статут стипендии Ратуши – изменится время проведения конкурса, увеличится размер стипендий. Кроме того, в конкурсе смогут принимать участие студенты со всей Эстонии.
Стипендия Ратуши выделяется городом с 2018 года, целью этого является поддержка и признание успехов в учебе и научной работе тех магистрантов и докторантов, которые исследуют сферы деятельности Таллинна как местного самоуправления и помогают в решении стоящих перед городом вопросов.
„Начиная с того момента, когда стипендия была инициирована, было проведено исследование десятков важных для города тем, собраны данные, а результаты работ служат развитию города. Мы хотим, чтобы качество исследований оставалось высоким и как можно большее число магистрантов и докторантов и в будущем были мотивированы участвовать в конкурсе на получение стипендии. В долгосрочной перспективе надеемся, что конкурс поспособствует увеличению числа молодых людей, которые планируют связать свою карьеру с городской системой, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Поэтому мы приняли решение повысить стипендию для магистрантов до 2000 евро, а для докторантов – до 3000 евро, рост составляет соответственно 1000 и 1500 евро. Также изменено время проведения конкурса, чтобы он стал более логичным и гибким для студентов, а возможность участия распространилась на всю Эстонию“.
Исходя из практической необходимости в постановлении горуправы об основании стипендии Ратуши и ее статуте сделаны нижеследующие изменения.
Если раньше конкурс был адресован только магистрантам и докторантам расположенных в Таллинне университетов, то теперь целевая группа расширена. В дальнейшем ходатайствовать о стипендии смогут магистранты и докторанты прикладных высших учебных заведений и университетов, которые заключили договор о сотрудничестве с Таллинном, независимо от того, где в Эстонии они расположены.
Для магистрантов предусмотрено выделение до 36 стипендий, а докторантам – до 6 стипендий. Чтобы повысить мотивацию студентов, базовый уровень стипендии для магистрантов возрастет с 1000 до 2000 евро, а для докторантов – с 1500 до 3000 евро. Стипендия финансируется городом Таллинном, размер стипендиального фонда утверждается в городском бюджете.
Прежде конкурс объявлялся 1 марта, но по оценке университетов для этого больше подходит осень. В дальнейшем конкурс будет начинаться осенью не позднее 1 октября. Перенос конкурса на осень позволит магистрантам ходатайствовать о стипендии как на первом, так и на втором году обучения. Город будет передавать в университеты рекомендованные темы исследований не позднее завершения учебного года.
В течение ноября комиссия Таллиннского горсобрания, рассматривающая вопросы сотрудничества в области образования и науки, выберет из числа кандидатов стипендиатов, в конце месяца участники конкурса будут оповещены о результатах. По результатам решения комиссии стипендии будут перечислены на счета университетов лауреатов не позднее конца декабря. Стипендия будет выплачена студентам через университет или прикладное высшее училище, в котором они обучаются.