Таллиннская стипендия Ратуши выросла в размере и стала республиканской

Стипендия Ратуши выделяется городом с 2018 года, целью этого является поддержка и признание успехов в учебе и научной работе тех магистрантов и докторантов, которые исследуют сферы деятельности Таллинна как местного самоуправления и помогают в решении стоящих перед городом вопросов.

„Начиная с того момента, когда стипендия была инициирована, было проведено исследование десятков важных для города тем, собраны данные, а результаты работ служат развитию города. Мы хотим, чтобы качество исследований оставалось высоким и как можно большее число магистрантов и докторантов и в будущем были мотивированы участвовать в конкурсе на получение стипендии. В долгосрочной перспективе надеемся, что конкурс поспособствует увеличению числа молодых людей, которые планируют связать свою карьеру с городской системой, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Поэтому мы приняли решение повысить стипендию для магистрантов до 2000 евро, а для докторантов – до 3000 евро, рост составляет соответственно 1000 и 1500 евро. Также изменено время проведения конкурса, чтобы он стал более логичным и гибким для студентов, а возможность участия распространилась на всю Эстонию“.

Исходя из практической необходимости в постановлении горуправы об основании стипендии Ратуши и ее статуте сделаны нижеследующие изменения.

Если раньше конкурс был адресован только магистрантам и докторантам расположенных в Таллинне университетов, то теперь целевая группа расширена. В дальнейшем ходатайствовать о стипендии смогут магистранты и докторанты прикладных высших учебных заведений и университетов, которые заключили договор о сотрудничестве с Таллинном, независимо от того, где в Эстонии они расположены.