ВИДЕО | Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина упала во время тренировки и попала в больницу

Четырёхкратного призёра Олимпийских игр подвело снаряжение, как оказалось, у словенца во время прыжка возникли проблемы с креплением на лыже. Превц потерял управление над телом и лыжами сразу после схода с края трамплина из-за проблемы с креплением лыжи к ботинку.

По словам очевидцев, Превц странно летел, что и привело к неудачному приземлению, после которого он скатился по склону. Словенец испытывал сильную боль и был эвакуирован в машину скорой помощи на носилках.

Словенская ассоциация лыжного спорта рассказала о состоянии спортсмена: „Петер Превц в сознании после падения и нормально разговаривает. Его доставили в больницу, где он будет обследован“.

Превц стал народным героем Словении после победы в общем зачёте Кубка мира в 2016 году и золота чемпионата мира по полётам на лыжах в том же году. В активе Петера четыре олимпийские медали, включая золото Пекина-2022 в составе смешанной команды. Также Превц – трёхкратный призёр чемпионатов мира. Сообщает „Чемпионат“.

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