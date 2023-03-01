Вновь появилась возможность наблюдать за жизнью тартуских ястребов-тетеревятников

„Ястребы уже в питомнике, они громко кричат и оснащают гнездо зелеными сосновыми ветками“, – сказал зоолог Тийт Хунт, который вместе с техническим экспертом Омаром Неуландом посетили Тарту во вторник, чтобы установить технику для передачи изображения из гнезда. Ястребы-тетеревятники (Accipiter gentilis) Алла и Рууди свили гнездо в Тартуском питомнике в позапрошлом году и каждый весенне-летний период выращивали там четырех птенцов.

„Мы надеемся, что и в этом году сезон гнездования пройдет хорошо, и вскоре мы сможем увидеть первое сине-белое ястребиное яйцо“, – сказал Хунт. В прошлом году первое яйцо Алла снесла 27 марта. „Ястребы-тетеревятники откладывают яйца с интервалом в два-три дня, и если все пройдет также, как и раньше, то за восемь-девять дней в семье ястребов может появиться четыре яйца“, – отметил Тийт Хунт. В прошлом году птенцы вылупились к 9 мая.

„Было много людей, которые наблюдали за условиями жизни ястребиной семьи и появлением на свет птенцов посредством камеры, интерес к деятельности птиц проявляли даже из-за границы“, – сказал Хунт.

Алла и Рууди полностью городские птицы – тартуские любители птиц знают их с 2016 года, когда выяснилось, что они гнездятся на тополе, растущем в старой военной части в Раади. Известно, что Рууди уже построил пять гнезд, два из которых были на тополе, одно на осине (в нем он не жил, там поселился канюк, а Рууди свил себе другое гнездо), одно – почти в пятидесяти метрах от нынешнего гнезда – на лиственнице, и последнее здесь, на сосне, перед камерой.

„Благодаря передатчику на спине и кольцу на лапе Рууди его передвижения хорошо известны с 2019 года. На протяжении этих лет зона деятельности ястреба-тетеревятника находилась по большей части в радиусе пяти километров, но в единичных случаях он порой пролетал почти вдвое дальше“, – рассказал Хунт.

Кроме Тарту ястребы-тетеревятники гнездятся, например, и в столице. В меню городской птицы входят также птицы, обитающие в городах – голуби, дрозды, вороны, синицы и др.