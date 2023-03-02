За рубежом
02.03.2023, 14:16

„Сегодня на Россию уже нельзя положиться“. RusDelfi наблюдал, как финны усиливают контроль на границе

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Soome
Soome
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Несмотря на то, что после вторжения РФ в Украину большинство финских ведомств прекратили контакты с Россией, пограничная служба контактирует со своими российскими коллегами. После объявления в России мобилизации, на восточной границе Финляндии возросло количество ходатайствующих о предоставлении убежища. Вместе с этим Финляндия усиливает охрану границы с Россией и уже весной приступает к строительству нового забора. Корреспондент RusDelfi понаблюдал за тем, как это происходит.

Из-за войны в Украине Финляндия усиливает наблюдение на границе с Россией. По словам руководителя центра ситуаций финской пограничной службы Марко Саарекса, в ближайшие 5 лет финские пограничники планируют увеличить штат на 200 человек.

Хотя сухопутная граница между двумя странами простирается более чем на 1300 километров, забор планируется построить на Юго-Востоке, его протяженность составит чуть более 200 километров. „Северные районы Финляндии малонаселены, и в заборе нет необходимости, тогда как в Юго-Восточной Финляндии движение плотнее и потребность, соответственно, более острая“, - констатирует Саарекс и добавляет, что строительство начнется уже этой весной.

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