„Сегодня на Россию уже нельзя положиться“. RusDelfi наблюдал, как финны усиливают контроль на границе

Несмотря на то, что после вторжения РФ в Украину большинство финских ведомств прекратили контакты с Россией, пограничная служба контактирует со своими российскими коллегами. После объявления в России мобилизации, на восточной границе Финляндии возросло количество ходатайствующих о предоставлении убежища. Вместе с этим Финляндия усиливает охрану границы с Россией и уже весной приступает к строительству нового забора. Корреспондент RusDelfi понаблюдал за тем, как это происходит.