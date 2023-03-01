Начался возврат переплаченного подоходного налога. Какие здесь действуют сроки?

Возврат налога на основании представленных на бумажном носителе деклараций о доходах начинается 17 марта.

MTA вернёт переплаченный подоходный налог не позднее 2 октября. Скорость возврата подоходного налога не зависит от последовательности подачи деклараций. На сегодняшний день решение о возврате было принято в отношении около 31 000 деклараций.

В службу обслуживания клиентов MTA уже поступают вопросы о том, когда ожидается возврат. Главный специалист по государственным услугам Татьяна Клеттенберг просит всё же запастись терпением.

„Каждый рабочий день мы делаем несколько десятков тысяч возвратов налога, все возвраты будут сделаны в срок „, - сказала она.

Всего по состоянию на сегодняшний день подано 550 000 деклараций о доходах, с которых возврату подлежит в общей сложности 171 миллион евро переплаченного подоходного налога. На основании представленных к настоящему времени деклараций доходах, к доплате подлежит подоходный налог на общую сумму 21 миллионов евро.

Поскольку в Таллиннском бюро обслуживания очереди, то по-прежнему рекомендуем не приходить в бюро для подачи декларации о доходах и воспользоваться возможностью представления в e-MTA или, а если приход в бюро все же необходим, отложить его ещё на несколько недель.

„Не нужно торопиться, подать декларацию о доходах можно до начала мая“, сказала Клеттенберг.

„Просим людей оказать помощь своим пожилым родственникам и зарубежным коллегам в подаче декларации о доходах в среде э-услуг е-МТА. Также в e-MTA можно заполнить заявление об определении налогового резидентства, для подачи которого клиенты сейчас приходят в бюро обслуживания“, – добавила она.

При возникновении вопросов, прежде всего найдите информацию на нашем веб-сайте www.emta.ru , или напишите э-письмо по адресу eraklient@emta.ee , или позвоните по телефону 880 0811.

Срок подачи декларации о доходах 2 мая. Если подоходный налог подлежит доплате, то его необходимо уплатить до 2 октября.