США перебросили в Европу „самолет Судного дня“

E-6B Mercury прибыл в Исландию в рамках „операции в зоне ответственности командования Вооруженных сил США в Европе“, говорится в опубликованном в твиттере сообщении.

E-6B Mercury — воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны. Он создан на базе Boeing 707-320. Помимо США „самолеты Судного дня“ есть у России, они сделаны на базе Ил-86.