За рубежом
01.03.2023, 17:12

США перебросили в Европу „самолет Судного дня“

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Самолет E-6B Mercury
Самолет E-6B Mercury
ФОТО: twitter.com/US_EUCOM

Американское командование в Европе сообщило о переброске на базу в Исландии E-6B Mercury — „самолета Судного дня“, передает „Медуза“.

E-6B Mercury прибыл в Исландию в рамках „операции в зоне ответственности командования Вооруженных сил США в Европе“, говорится в опубликованном в твиттере сообщении.

E-6B Mercury — воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны. Он создан на базе Boeing 707-320. Помимо США „самолеты Судного дня“ есть у России, они сделаны на базе Ил-86.

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