01.03.2023, 18:07
Раквере, Йыхви и Нарва не хотят выставлять остов танка. Директор Военного музея: насильно навязывать не станем(14)
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Сегодня Йыхви, Нарва и Раквере поставили в известность, что не хотят видеть на своей территории, включая волости, подбитый российский танк. Как сообщило Министерство обороны, танк останется в Таллинне до тех пор, пока не будет решен вопрос с его дальнейшим экспонированием.
Директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль сказал, что местным самоуправлениям не будут насильно навязывать танк для экспонирования. „Если самоуправления не захотят [танк], мы не станем его навязывать“, - сказал Лилль, предположив, что о своем нежелании экспонировать танк сообщат и другие самоуправления.