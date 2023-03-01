Новости Эстонии
01.03.2023, 18:07

Раквере, Йыхви и Нарва не хотят выставлять остов танка. Директор Военного музея: насильно навязывать не станем

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Подбитый российский танк на площади Вабадузе в Таллинне
Подбитый российский танк на площади Вабадузе в Таллинне
ФОТО: Priit Simson

Сегодня Йыхви, Нарва и Раквере поставили в известность, что не хотят видеть на своей территории, включая волости, подбитый российский танк. Как сообщило Министерство обороны, танк останется в Таллинне до тех пор, пока не будет решен вопрос с его дальнейшим экспонированием.

Директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль сказал, что местным самоуправлениям не будут насильно навязывать танк для экспонирования. „Если самоуправления не захотят [танк], мы не станем его навязывать“, - сказал Лилль, предположив, что о своем нежелании экспонировать танк сообщат и другие самоуправления.

По сообщению Министерства обороны, с завтрашнего дня танк на некоторое время останется в Таллинне. Если будет достигнута договоренность с местными самоуправлениями, его доставят к следующему месту экспонирования.

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