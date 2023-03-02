02.03.2023, 09:25
2293 книги. Тартуский неонацист хочет вернуть конфискованные полицией сочинения(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Награжденный в прошлом орденом „Крест Маарьямаа“ уроженец Финляндии, проживавший долгое время в Тарту, известный пропагандист неонацистских идей Ристо Тейнонен жалуется, что эстонская полиция не возвращает ему конфискованные книги, наклейки с изображением Гитлера и кепки с неонацистской символикой.
„Приключений“ в жизни Ристо Тейнонена было столько, что хватит на целую книгу, пишет Eesti Ekspress.