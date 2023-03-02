2293 книги. Тартуский неонацист хочет вернуть конфискованные полицией сочинения

„Приключений“ в жизни Ристо Тейнонена было столько, что хватит на целую книгу, пишет Eesti Ekspress .

В конце 2007 года он составил себе план по воспитанию верных единомышленников. Ими должны были стать юные эстонцы, которых предполагалось обучать в правоэкстремистском духе в полувоенных лагерях.