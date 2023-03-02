Новости Эстонии
02.03.2023, 09:25

2293 книги. Тартуский неонацист хочет вернуть конфискованные полицией сочинения

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Ристо Тейнонен
Ристо Тейнонен
ФОТО: VALLO KRUUSER | Delfi Meedia

Награжденный в прошлом орденом „Крест Маарьямаа“ уроженец Финляндии, проживавший долгое время в Тарту, известный пропагандист неонацистских идей Ристо Тейнонен жалуется, что эстонская полиция не возвращает ему конфискованные книги, наклейки с изображением Гитлера и кепки с неонацистской символикой.

„Приключений“ в жизни Ристо Тейнонена было столько, что хватит на целую книгу, пишет Eesti Ekspress.

В конце 2007 года он составил себе план по воспитанию верных единомышленников. Ими должны были стать юные эстонцы, которых предполагалось обучать в правоэкстремистском духе в полувоенных лагерях.

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