01.03.2023, 16:25
ФОТО | В Таллинне в автомобиле взорвался газовый баллон. Повреждены стоявшие рядом машины(16)
ФОТО: | Erakogu
Сегодня в столичном микрорайоне Сикупилли в автомобиле взорвался газовый баллон, который повредил и находившиеся поблизости машины.
В 14:16 полиция получила сообщение, что на Тартуском шоссе у заправки Alexela взорвался газовый баллон CNG автомобиля Seat.
Спасательный департамент ликвидировал угрозу возгорания на месте происшествия.
В момент взрыва водитель был в машине один и не пострадал. Но из-за взрыва получили легкие повреждения несколько находившихся поблизости транспортных средств.