ФОТО | В Таллинне в автомобиле взорвался газовый баллон. Повреждены стоявшие рядом машины

В 14:16 полиция получила сообщение, что на Тартуском шоссе у заправки Alexela взорвался газовый баллон CNG автомобиля Seat.

В момент взрыва водитель был в машине один и не пострадал. Но из-за взрыва получили легкие повреждения несколько находившихся поблизости транспортных средств.