ЧП и криминал
01.03.2023, 16:25

ФОТО | В Таллинне в автомобиле взорвался газовый баллон. Повреждены стоявшие рядом машины

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Sikupillis plahvatas auto
Sikupillis plahvatas auto
ФОТО: Delfi lugeja | Erakogu

Сегодня в столичном микрорайоне Сикупилли в автомобиле взорвался газовый баллон, который повредил и находившиеся поблизости машины.

В 14:16 полиция получила сообщение, что на Тартуском шоссе у заправки Alexela взорвался газовый баллон CNG автомобиля Seat.

Спасательный департамент ликвидировал угрозу возгорания на месте происшествия.

В момент взрыва водитель был в машине один и не пострадал. Но из-за взрыва получили легкие повреждения несколько находившихся поблизости транспортных средств.

Sikupillis plahvatas auto

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