„Награду получал чувак, который благодарит спонсора из России и носит наклейку „Слава ВДВ“: спортивный блогер анализирует награды от ФИФА(1)
Недавно в Париже прошла церемония The Best от ФИФА. Спортивный блогер RusDelfi Дмитрий Литвинов тезисно анализирует итоги мероприятия.
Про награды женщинам ничего не буду, хоть и посмотрел матчей 15 чемпионата Европы и до десятка игр плей-офф Лиги чемпионов, но просто не та глубина погружения. Единственное, что отмечу - награда лучшей футболистке досталась Алексии Путельяс. Она очень крутая, но тот самый чемпионат Европы пропустила, сломавшись чуть ли не в последний момент, а в Лиге чемпионов „Барса“ проиграла в финале. В общем, немного напоминает „Золотой мяч“ Месси в 2010-м - тоже феноменальная игра в чемпионате (там каталонки выиграли просто ВСЕ матчи, 30 игр - 30 побед, +24 ко второму месту), но пролёт мимо титула в Европе и совсем мимо ЧМ (Месси тогда на турнире какой-то двойник замещал, выдавший 0+1 в 5 матчах, но об этом все в тусовке знали, иначе объяснить его победу сложно). Ладно, немного всё же написал.
1. Лучший вратарь - Мартинес
Дали за 2 серии пенальти. Классные, да. На чемпионате мира человек пропустил 8 голов при 14 ударах в створ ворот, про достижения в „Астон Вилле“ и вовсе молчу. Почему уже сразу не Ливаковичу? Включили бы его вместо Куртуа, как раз органично смотрелся бы в тройке с аргентинцем и Бону. Заодно назвали бы номинацию „Лучшему вратарю чемпионата мира“. Просто кража победы у Тибо (и хотя бы номинации у Алиссона, выдавшего отличный прошлый сезон и чуть ли не единственного в „Ливерпуле“ сохранившего уровень в нынешнем)
2. Лучший гол - Марчин Олекси
Очень крутая банка, уже не вспомню, где впервые увидел, но точно ещё до объявления номинантов. Из тройки финалистов отдал бы предпочтение мячу Ришарлисона, но тут любой из мячей заслуживал бы.
3. Лучший тренер - Скалони
Гвардиолу в тройку лучших включили, кажется, по привычке. А вот выбор между Скалони и Карлетто очень сложный. С одной стороны, тренер, который помог своей команде с самой длинной в истории футбола сборных беспроигрышной серией, а после того, как она прервалась в первом же матче чемпионата мира, выиграл этот самый чемпионат мира. С первой попытки, в 42 года - историческое достижение. С другой стороны, а что, стать первым в истории тренером, выигравшим каждый чемпионат топ-5 - не историческое достижение? Выиграть в этот же год Лигу чемпионов в четвёртый уже раз - рекорд для тренеров - не историческое достижение? Про мелочи типа Суперкубка УЕФА я молчу, но два фактора выше ведь вполне достойны того, чтобы отметить Анчелотти.
4. Лучшие болельщики - сборная Аргентины
Награду получал чувак по имени Тула, который везде благодарит спонсора из России, а на своём барабане носит наклейку „Слава ВДВ“. Спорт вне политики, ага, ФИФА, спасибо, что напомнили. По факту - из номинантов тут жаль японцев, но и тот чувак, что пешком прошёл 1600+ километров из Джидду в Доху тоже заслужил. Из неноминантов - тем же болельщикам „Ливерпуля“ можно каждый год давать. И, да, уж номинировать украинских болельщиков-беженцев, которые приходили на благотворительные матчи в Европе, а кто мог - ездил на еврокубки, разве было бы плохой идеей? Или болельщиков со всего мира, которые помогали украинцам? Хотя да, что это я, в парадигме ФИФА спорт же вне политики, вон и Карпину с Джикией дали проголосовать. Клоуны. Извините, накипело.
5. Сборная года
Куртуа - Хакими, ван Дейк, Канселу - де Брюйне, Модрич, Каземиро - Месси, Бензема, Холанд, Мбаппе Схема, конечно, адовая. Разве что жаль, что вместо Куртуа не поставили, скажем, Винисиуса - была бы практически мечта Боэли, который, напомню, заявил Тухелю при первой встрече, что хочет, чтобы „Челси“ играл 4-4-3.
Ван Дейка включили по инерции - если уж очень хотелось взять кого-то из „Ливерпуля“ за первую часть года, то Матип заслуживал не меньше (о второй части года помолчим минуту). Чтобы хоть как-то привести это безумие в порядок, заменил бы Вирджила (убираю голландца, да ещё и игрока „красных“) на Милитао (топ-игра за „Реал“ в чемпионате и ЛЧ весь год, плюс место в основе Бразилии с их бетонной защитой на ЧМ), а вместо Эрлинга (слишком много травм в первой половине года) добавил бы в тот же центр защиты Кунде: топ-сезон в „Севилье“ (посмотрите, как она посыпалась без него), хороший старт в „Барселоне“ (пусть чаще он там и не в центре был) плюс место в основе Франции.
6. Лучший футболист года - Месси
Тут один в один ситуация с парой Скалони - Анчелотти. Если ФИФА хочет вручать за футбол сборных, то Месси - лучший игрок года, без вопросов. Если за игру вообще - очень спорно. На вопрос „где был Карим во второй половине года?“ найдётся встречный „а где был Лео в первой?“ При том, что у француза со всеми травмами и болячками в своей „неудачной“ части года набралось больше голов, чем у аргентинца. Но ок, давайте сыграем в игру „Выбери игрока вслепую“. Игрок А: 7 матчей, 7 голов (5 - с пенальти), 3 передачи, команда выиграла титул Игрок Б: 7 матчей, 10 голов (2 - с пенальти), 1 ассист, команда выиграла титул Первый - это Месси на ЧМ-2022, второй - Карим в плей-офф ЛЧ-2022. Кому отдадите преимущество? А какому набору соперников: Саудовская Аравия, Мексика, Польша, Австралия, Голландия, Хорватия, Франция или ПСЖ, „Челси“, „Манчестер Сити“, „Ливерпуль“? Я выношу тут за скобки Мбаппе, который занял второе место в опросе, потому что это достижение того же рода, что и попадание в тройку лучших вратарей Бону. Да, на уровень выше, потому что у Килиана помимо крутого ЧМ были яркие выступления за клуб, но всё же спор, по-хорошему, не совсем про него - он может обижаться за пролёт мимо титула лучшего игрока ЧМ, но не года. Но вот Бензема - точно ли был слабее Месси? Представители „Реала“ не поехали на церемонию награждения из-за того, что Винисиус не попал даже в число кандидатов в сборную года.
Насколько понимаю, список составлялся по итогам опроса игроков не самой ФИФА, а членов FIFPro (грубо говоря, всемирный профсоюз игроков), потому тут вопросов к ФИФА не должно быть. Но учитывая общее число спорных ситуаций, в которых награды, имея на это не меньше, а то и больше оснований, чем конкуренты, получали не игроки и тренер „Реала“, кажется, что ссылка на FIFPro, а не на ФИФА - просто повод. Да, была ещё награда за „фэйр-плэй“ - её дали грузину, который сделал в матче чемпионата Австрии то же, что когда-то Канкава сделал Ротаню в матче УПЛ. Молодец, без вопросов. Но ФИФА и fair play в одном предложении - оксюморон, правда.