„Награду получал чувак, который благодарит спонсора из России и носит наклейку „Слава ВДВ“: спортивный блогер анализирует награды от ФИФА

Гвардиолу в тройку лучших включили, кажется, по привычке. А вот выбор между Скалони и Карлетто очень сложный. С одной стороны, тренер, который помог своей команде с самой длинной в истории футбола сборных беспроигрышной серией, а после того, как она прервалась в первом же матче чемпионата мира, выиграл этот самый чемпионат мира. С первой попытки, в 42 года - историческое достижение. С другой стороны, а что, стать первым в истории тренером, выигравшим каждый чемпионат топ-5 - не историческое достижение? Выиграть в этот же год Лигу чемпионов в четвёртый уже раз - рекорд для тренеров - не историческое достижение? Про мелочи типа Суперкубка УЕФА я молчу, но два фактора выше ведь вполне достойны того, чтобы отметить Анчелотти.

Дали за 2 серии пенальти. Классные, да. На чемпионате мира человек пропустил 8 голов при 14 ударах в створ ворот, про достижения в „Астон Вилле“ и вовсе молчу. Почему уже сразу не Ливаковичу? Включили бы его вместо Куртуа, как раз органично смотрелся бы в тройке с аргентинцем и Бону. Заодно назвали бы номинацию „Лучшему вратарю чемпионата мира“. Просто кража победы у Тибо (и хотя бы номинации у Алиссона, выдавшего отличный прошлый сезон и чуть ли не единственного в „Ливерпуле“ сохранившего уровень в нынешнем)

Про награды женщинам ничего не буду, хоть и посмотрел матчей 15 чемпионата Европы и до десятка игр плей-офф Лиги чемпионов, но просто не та глубина погружения. Единственное, что отмечу - награда лучшей футбол истке досталась Алексии Путельяс. Она очень крутая, но тот самый чемпионат Европы пропустила, сломавшись чуть ли не в последний момент, а в Лиге чемпионов „Барса“ проиграла в финале. В общем, немного напоминает „Золотой мяч“ Месси в 2010-м - тоже феноменальная игра в чемпионате (там каталонки выиграли просто ВСЕ матчи, 30 игр - 30 побед, +24 ко второму месту), но пролёт мимо титула в Европе и совсем мимо ЧМ (Месси тогда на турнире какой-то двойник замещал, выдавший 0+1 в 5 матчах, но об этом все в тусовке знали, иначе объяснить его победу сложно). Ладно, немного всё же написал.

4. Лучшие болельщики - сборная Аргентины

Награду получал чувак по имени Тула, который везде благодарит спонсора из России, а на своём барабане носит наклейку „Слава ВДВ“. Спорт вне политики, ага, ФИФА, спасибо, что напомнили. По факту - из номинантов тут жаль японцев, но и тот чувак, что пешком прошёл 1600+ километров из Джидду в Доху тоже заслужил. Из неноминантов - тем же болельщикам „Ливерпуля“ можно каждый год давать. И, да, уж номинировать украинских болельщиков-беженцев, которые приходили на благотворительные матчи в Европе, а кто мог - ездил на еврокубки, разве было бы плохой идеей? Или болельщиков со всего мира, которые помогали украинцам? Хотя да, что это я, в парадигме ФИФА спорт же вне политики, вон и Карпину с Джикией дали проголосовать. Клоуны. Извините, накипело.

5. Сборная года

Куртуа - Хакими, ван Дейк, Канселу - де Брюйне, Модрич, Каземиро - Месси, Бензема, Холанд, Мбаппе Схема, конечно, адовая. Разве что жаль, что вместо Куртуа не поставили, скажем, Винисиуса - была бы практически мечта Боэли, который, напомню, заявил Тухелю при первой встрече, что хочет, чтобы „Челси“ играл 4-4-3.

Ван Дейка включили по инерции - если уж очень хотелось взять кого-то из „Ливерпуля“ за первую часть года, то Матип заслуживал не меньше (о второй части года помолчим минуту). Чтобы хоть как-то привести это безумие в порядок, заменил бы Вирджила (убираю голландца, да ещё и игрока „красных“) на Милитао (топ-игра за „Реал“ в чемпионате и ЛЧ весь год, плюс место в основе Бразилии с их бетонной защитой на ЧМ), а вместо Эрлинга (слишком много травм в первой половине года) добавил бы в тот же центр защиты Кунде: топ-сезон в „Севилье“ (посмотрите, как она посыпалась без него), хороший старт в „Барселоне“ (пусть чаще он там и не в центре был) плюс место в основе Франции.

6. Лучший футболист года - Месси

Тут один в один ситуация с парой Скалони - Анчелотти. Если ФИФА хочет вручать за футбол сборных, то Месси - лучший игрок года, без вопросов. Если за игру вообще - очень спорно. На вопрос „где был Карим во второй половине года?“ найдётся встречный „а где был Лео в первой?“ При том, что у француза со всеми травмами и болячками в своей „неудачной“ части года набралось больше голов, чем у аргентинца. Но ок, давайте сыграем в игру „Выбери игрока вслепую“. Игрок А: 7 матчей, 7 голов (5 - с пенальти), 3 передачи, команда выиграла титул Игрок Б: 7 матчей, 10 голов (2 - с пенальти), 1 ассист, команда выиграла титул Первый - это Месси на ЧМ-2022, второй - Карим в плей-офф ЛЧ-2022. Кому отдадите преимущество? А какому набору соперников: Саудовская Аравия, Мексика, Польша, Австралия, Голландия, Хорватия, Франция или ПСЖ, „Челси“, „Манчестер Сити“, „Ливерпуль“? Я выношу тут за скобки Мбаппе, который занял второе место в опросе, потому что это достижение того же рода, что и попадание в тройку лучших вратарей Бону. Да, на уровень выше, потому что у Килиана помимо крутого ЧМ были яркие выступления за клуб, но всё же спор, по-хорошему, не совсем про него - он может обижаться за пролёт мимо титула лучшего игрока ЧМ, но не года. Но вот Бензема - точно ли был слабее Месси? Представители „Реала“ не поехали на церемонию награждения из-за того, что Винисиус не попал даже в число кандидатов в сборную года.

Насколько понимаю, список составлялся по итогам опроса игроков не самой ФИФА, а членов FIFPro (грубо говоря, всемирный профсоюз игроков), потому тут вопросов к ФИФА не должно быть. Но учитывая общее число спорных ситуаций, в которых награды, имея на это не меньше, а то и больше оснований, чем конкуренты, получали не игроки и тренер „Реала“, кажется, что ссылка на FIFPro, а не на ФИФА - просто повод. Да, была ещё награда за „фэйр-плэй“ - её дали грузину, который сделал в матче чемпионата Австрии то же, что когда-то Канкава сделал Ротаню в матче УПЛ. Молодец, без вопросов. Но ФИФА и fair play в одном предложении - оксюморон, правда.