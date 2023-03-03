Борьба „Флоры“ и „Левадии“ или триумф „Пайде“? Чего ждать от нового футбольного сезона Эстонии

Нынешний сезон чемпионата Эстонии может получиться довольно захватывающим. Судите сами, когда еще столько команд были так хорошо укомплектованы и были настолько мотивированы. „Флоры“ и „Левадия“ все еще две самые стабильные команды Эстонии. Но „Пайде“ потихоньку их нагоняет. „Нымме Калью“ готов сделать качественный скачок при молодом тренере Кайдо Коппеле. Нарвский „Транс“ прекрасно укрепился в межсезонье.

Уже состоялся матч за Суперкубок Эстонии, где схлестнулись чемпион прошлого сезона „Флора“ и обладатель кубка страны „Пайде“. В драматичной встрече городская команда „Пайде“ совершила невероятный камбэк с 2:0 и выиграла первый Суперкубок в истории клуба.

Что будет с „Флорой“?

Чемпион Эстонии прошлого сезона себе не изменяет и как обычно провел скромную трансферную компанию, подписав несколько молодых эстонских футболистов. Из аренды, например, вернулся Стен Рейнкорт, который в прошлом сезоне феерил в составе „Курессаре“ (15 мячей в 39 играх), вернулся в команду (пока на полгода) из венгерского „Уипешта“ экс-капитан, центральный защитник Мяртен Кууск.

„Флора“ продолжает развиваться сама и развивать молодых эстонских игроков. Клубу также предстоит играть в отборочном этапе Лиги чемпионов и вообще пройти в еврокубках как можно дальше, сможет ли клуб при насыщенном календаре защитить чемпионский титул? В позапрошлом сезоне не вышло. Да и в этом игра за Суперкубок с „Пайде“ не дала ответов, а наоборот накидала ещё больше вопросов.

Возвращение „Левадии“: испанский подход заработает?

„Левадия“ - одна из самых обсуждаемых команд межсезонья. Но это в основном связано с приходом испанских специалистов и с ежедневными новостями об очередном новичке клуба. Ряды „Левадии“ покинуло 16 человек, им на смену пришли 14. Перезагрузка!