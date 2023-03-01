ФОТО | ЧМ в Планице: Норвегия заняла весь пьедестал в гонке свободным стилем, эстонский лыжник 47-й

Сборная Норвегии заняла весь пьедестал в гонке свободным стилем на 15 км. Победу в гонке одержал Симен Хегстад Крюгер (32.17,4), вторым стал Харальд Амундсен (+5,3), третьим – Ханс Кристер Холунн (+24,6), четвертым к финишу пришел еще один норвежец Йоханнес Клэбо (+25,5).

Швед Вильям Поромаа (+48,9) стал пятым, а еще один норвежец Шюр Рете (+52,8) - шестым.

Лучшим из эстонцев стал Мартин Химма - 47-й (+3,20), Алвар Йоханнес Алев (51-й (+3,36)) и Каарел Каспер Кырге (55-й (+3,42)).

Мужчины

15 км, свободный стиль

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 32.17,4

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 5,3

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 24,6

4. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 25,5

5. Вильям Поромаа (Швеция) – 48,9

6. Шюр Рете (Норвегия) – 52,8

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47. Мартин Химма (Эстония) +3,20

51. Алвар Йоханнес Алев (Эстония) +3,36

55. Каарел Каспер Кырге (Эстония) +3,42

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