Зимние виды
01.03.2023, 15:25

Петрыкина, Леванди, Кальювере и Марченко стартуют на юниорском ЧМ

 
Arlet Levandi üksiksõit 16.04.2022
Arlet Levandi üksiksõit 16.04.2022
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

С 1 по 6 марта в канадском Калгари проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.

И в женском, и в мужском одиночном катании Эстонию представят по два спортсмена. В женском зачете честь страны будут защищать Нина Петрыкина и Мария Элийзе Кальювере, в мужском - Арлет Леванди и Егор Марченко.

Чемпионат мира среди юниоров

Калгари, Канада

Расписание выступлений по эстонскому времени

1 марта, среда

Пары, короткая программа

20:00

Юниорки, короткая программа

23:45

2 марта, четверг

Юниоры, короткая программа

21:00

3 марта, пятница

Пары, произвольная программа

04:00

Танцы на льду, ритм-танец

21:00

4 марта, суббота

Юниорки, произвольная программа

02:45

Танцы на льду, произвольный танец

21:00

5 марта, воскресенье

Юниоры, произвольная программа

01:15

6 марта, понедельник

Показательные выступления

00:00

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