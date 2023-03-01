Петрыкина, Леванди, Кальювере и Марченко стартуют на юниорском ЧМ
С 1 по 6 марта в канадском Калгари проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.
И в женском, и в мужском одиночном катании Эстонию представят по два спортсмена. В женском зачете честь страны будут защищать Нина Петрыкина и Мария Элийзе Кальювере, в мужском - Арлет Леванди и Егор Марченко.
Чемпионат мира среди юниоров
Калгари, Канада
Расписание выступлений по эстонскому времени
1 марта, среда
Пары, короткая программа
20:00
Юниорки, короткая программа
23:45
2 марта, четверг
Юниоры, короткая программа
21:00
3 марта, пятница
Пары, произвольная программа
04:00
Танцы на льду, ритм-танец
21:00
4 марта, суббота
Юниорки, произвольная программа
02:45
Танцы на льду, произвольный танец
21:00
5 марта, воскресенье
Юниоры, произвольная программа
01:15
6 марта, понедельник
Показательные выступления
00:00