01.03.2023, 15:15
ВИДЕО | Коня на скаку остановит! В Маарду водитель BMW помог полицейским поймать сбежавшую лошадь(9)
Маардуская горуправа поделилась в Facebook забавным случаем, произошедшим на Масленицу: полицейским пришлось гнаться за сбежавшей лошадью, но на помощь пришел водитель BMW.
„Приключения на Масленицу могут быть очень необычными, ведь на улицах города не каждый день встретишь столь благородное животное, не замечающее светофоров и наслаждающееся свободным движением. Трудно сказать, как долго продлилась бы погоня за беглецом если бы не один смелый и сообразительный житель Маарду, который помог нашим работникам правопорядка остановить лошадь и вернуть ее хозяину. Мы искренне благодарим всех причастных и желаем лошадке скорейшего восстановления от полученного стресса!“ - пишет управа Маарду.