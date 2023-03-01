ВИДЕО | Коня на скаку остановит! В Маарду водитель BMW помог полицейским поймать сбежавшую лошадь

„Приключения на Масленицу могут быть очень необычными, ведь на улицах города не каждый день встретишь столь благородное животное, не замечающее светофоров и наслаждающееся свободным движением. Трудно сказать, как долго продлилась бы погоня за беглецом если бы не один смелый и сообразительный житель Маарду, который помог нашим работникам правопорядка остановить лошадь и вернуть ее хозяину. Мы искренне благодарим всех причастных и желаем лошадке скорейшего восстановления от полученного стресса!“ - пишет управа Маарду.