01.03.2023, 15:35
ВИДЕООПРОС | Выборы: мне 40 лет, я ни разу не голосовала, а сейчас решилась(15)
В понедельник началось голосование на выборах в Рийгикогу. Репортеры RusDelfi спросили у жителей Таллинна, придут ли они на избирательный участок.
Мнения, как и всегда, были полярными. От полного доверия действующей власти до сомнений в том, что что-то может измениться к лучшему.
„Нет смысла голосовать, если ничего не меняется“.
„Пока не решил, за кого буду голосовать, но решил, за кого точно нет. Все партии сильно подвели. Такого, чтобы очень хотелось за кого-то проголосовать, нет. Но и оставлять свой голос без внимания не хотелось бы“.
„Мне 40 лет, я ни разу не голосовала. В такие тяжелые времена я решила, что нужно поддержать партию“.
Были и те, кто уже проголосовал.
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