ИНТЕРВЬЮ | Поддерживают ли россияне войну? Немецкий социолог о том, можно ли верить опросам

С начала полномасштабного вторжения России в Украину политики, социологи, журналисты и простые граждане за пределами России и внутри нее стремятся понять — поддерживают ли россияне чудовищные действия своего правительства в соседней стране. Привычным инструментом измерения общественных настроений, несмотря на фактическое введение в России военной цензуры и жестокое преследование любых антивоенных высказываний и протестов (от административного ареста и многотысячных штрафов до 10 лет заключения — прим. Delfi), остаются опросы общественного мнения. При этом их результаты зачастую не подвергаются какой-либо критике, а используются в качестве инструмента, демонстрирующего „всеобщую поддержку“ в России войны против Украины.