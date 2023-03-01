Мнение
01.03.2023, 18:00

ИНТЕРВЬЮ | Поддерживают ли россияне войну? Немецкий социолог о том, можно ли верить опросам

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Правительство манипулирует общественным мнение в России
Лев Кадик
журналист
Роберт Гримм
Роберт Гримм
ФОТО: Личный архив автора

С начала полномасштабного вторжения России в Украину политики, социологи, журналисты и простые граждане за пределами России и внутри нее стремятся понять — поддерживают ли россияне чудовищные действия своего правительства в соседней стране. Привычным инструментом измерения общественных настроений, несмотря на фактическое введение в России военной цензуры и жестокое преследование любых антивоенных высказываний и протестов (от административного ареста и многотысячных штрафов до 10 лет заключения — прим. Delfi), остаются опросы общественного мнения. При этом их результаты зачастую не подвергаются какой-либо критике, а используются в качестве инструмента, демонстрирующего „всеобщую поддержку“ в России войны против Украины.

О том, стоит ли вообще доверять любым опросам общественного мнения, проводящимся в России и о том, с какими проблемами сталкиваются исследователи общественного мнения в странах с репрессивными режимами, Delfi спросил у Роберта Гримма — доктора наук, немецкого социолога, директора по общественным связям германского отделения компании крупнейшего в Европе центра по исследованию общественного мнения IPSOS.

- С начала полномасштабного вторжения России в Украину все хотят понять — поддерживают ли россияне агрессивный милитаристский курс своего правительства, или нет. Результаты социологических опросов фактически стали основным поставщиком информации об этом. Можно ли доверять их результатам?

- Я полагаю, что опросы, которые сейчас проводятся в России, крайне проблематичны. Большинство опросов, даже те, которые проводятся в демократических странах, проблематичны, в ответах всегда присутствует так называемое „социально приемлемое смещение“ — то есть респонденты предпочитают выбирать ответы, одобряемые в их социальной среде. Даже в странах, где по закону все имеют право высказывать свое мнение, присутствует эта проблема.

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