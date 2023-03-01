Скончался легендарный форвард сборной Франции

Фонтен является рекордсменом по количеству голов на одном чемпионате мира. На турнире 1958 года в Швеции он забил 13 мячей и стал бронзовым призером.

Игрок родился в марокканском Мараккеше 18 августа 1933 года и начал играть в футбол за местные клубы сразу после окончания Второй мировой войны. После переезда во Францию Фонтен выступал за „Ниццу“ и „Реймс“ и забил 165 мячей за 200 матчей за эти клубы. Четырежды становился чемпионом Франции, один раз - обладателем Кубка европейских чемпионов (в 1959 году). После окончания карьеры тренировал французские клубные команды, а также сборные Франции и Марокко.