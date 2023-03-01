Футбол
01.03.2023, 12:14

Скончался легендарный форвард сборной Франции

 
Жюст Фонтен (справа) в матче против сборной ФРГ
Жюст Фонтен (справа) в матче против сборной ФРГ
ФОТО: imago sportfotodienst | imago/Horstmüller

Бывший нападающий сборной Франции по футболу Жюст Фонтен скончался в Тулузе в возрасте 89 лет, сообщает агентство „Франс Пресс“ со ссылкой на его семью.

Фонтен является рекордсменом по количеству голов на одном чемпионате мира. На турнире 1958 года в Швеции он забил 13 мячей и стал бронзовым призером.

Игрок родился в марокканском Мараккеше 18 августа 1933 года и начал играть в футбол за местные клубы сразу после окончания Второй мировой войны. После переезда во Францию Фонтен выступал за „Ниццу“ и „Реймс“ и забил 165 мячей за 200 матчей за эти клубы. Четырежды становился чемпионом Франции, один раз - обладателем Кубка европейских чемпионов (в 1959 году). После окончания карьеры тренировал французские клубные команды, а также сборные Франции и Марокко.

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